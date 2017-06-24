Шварценеггер призвал «объединиться в крестовом походе» для спасения экологии

Бывший губернатор Калифорнии, актёр Арнольд Шварценеггер призвал «обе стороны политического спектра объединиться в «крестовом походе» для спасения планеты». Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает AFP.

«Это не противостояние левых и правых, потому что мы не дышим отдельно консерваторским и отдельно либеральным воздухом. Также нет и либеральной воды — мы все пьём одну воду», — отметил Шварценеггер.

Он также подчеркнул важность создания «чистого и зелёного будущего для детей и внуков».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с бодибилдером, актёром и политиком Арнольдом Шварценеггером для обсуждения проблем экологии в мире.