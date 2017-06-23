Памела Андерсон влюбилась в футболиста

На днях Памела Андерсон вышла в свет со своим новым бойфрендом. Папарацци удалось заснять актрису на юге Франции в компании футболиста Адиля Рами. Причем держались они друг с другом отнюдь не по-дружески, отчаянно флиртуя. 49-летняя Памела выглядела прекрасно — в цветастом платье с эффектным декольте, позволившим ей в очередной раз продемонстрировать свой роскошный бюст. Эти фотографии появились на сайте dailymail.co.uk.

Репортеры подкараулили Андерсон, когда она выходила с Рами из ресторана La Maison в Ницце. Именно в этом городе Памела, которая заявила недавно о своем намерении покинуть Голливуд, живет последнее время. Как объяснила Андерсон, большинство ее друзей давно перебрались в Европу и она хотела к ним присоединиться. Тем более, что, как утверждает Памела, за свою карьеру она скопила достаточно денег, чтобы позволить себе не работать. Что же касается нового ухажера Андерсон — Рами, то о нем известно не слишком много. Он намного моложе Памелы — ему 31 год, и он играет за испанскую команду Sevilla FC и за сборную Франции.

Между прочим, появление Андерсон с новым кавалером удивило многих. Ведь считалось, что у Памелы вполне серьезные отношения с основателем WikiLeaks — Джулианом Ассанжем. Она регулярно навещает его в посольстве Эквадора в Лондоне на протяжении последней пары лет. Как утверждала Андерсон, она восхищается Ассанжем, считает его героем и находит Джулиана «очень сексуальным»...