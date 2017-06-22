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Юлия Липницкая прокомментировала слухи о беременности
Фото: teleprogramma.pro
На днях Юлия Липницкая стала обладательницей квартиры на юго-западе столицы. Столь роскошный подарок фигуристке сделала одна из строительных компаний за блистательное выступление на Олимпийских играх в Сочи. Видео-момент того, как Юлия впервые входит в апартаменты, был опубликован в Сети, где пользователи принялись обсуждать, как изменилась за год Липницкая. По мнению интернет-аудитории, Юлия заметно располнела за последнее время, некоторым даже показалось, что фигуристка находится в положении.
Сегодня спортсменка развеяла домыслы недоброжелателей и посоветовала им заниматься собственной жизнью, а не чужой. "Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит», – с такими словами Липницкая обратилась к одной из тех, кто обсуждал ее предполагаемую беременность.
Добавим, что в феврале этого года Юлии пришлось на время прекратить тренировки из-за травмы, которая потребовала длительной реабилитации, однако, как недавно рассказал журналистам президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, Юлия вернулась в список кандидатов в сборную, а значит, в скором времени возобновит занятия спортом.
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