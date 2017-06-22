Юлия Липницкая прокомментировала слухи о беременности

На днях Юлия Липницкая стала обладательницей квартиры на юго-западе столицы. Столь роскошный подарок фигуристке сделала одна из строительных компаний за блистательное выступление на Олимпийских играх в Сочи. Видео-момент того, как Юлия впервые входит в апартаменты, был опубликован в Сети, где пользователи принялись обсуждать, как изменилась за год Липницкая. По мнению интернет-аудитории, Юлия заметно располнела за последнее время, некоторым даже показалось, что фигуристка находится в положении.

Сегодня спортсменка развеяла домыслы недоброжелателей и посоветовала им заниматься собственной жизнью, а не чужой. "Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит», – с такими словами Липницкая обратилась к одной из тех, кто обсуждал ее предполагаемую беременность.