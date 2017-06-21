Сергей Лазарев решил сменить имидж

Уже несколько недель поклонники Лазарева обсуждают только одну новость - новый хит "Прости меня", записанный в дуэте с Димой Биланом . Композиция долгое время занимает верхние строчки чартов и уже завоевала безоговорочное признание поклонников.

Сегодня артист подкинул подписчиком новый повод для обсуждений. Он решил поработать на своим имиджем, а именно - сменил прическу. Долгое время зрители видели певца с зачесанными наверх волосами - теперь же Лазарев носит челку. Казалось бы не слишком кардинальные перемены все же повлияли на облик артиста - поклонники отмечают, что в таком виде он даже кажется похудевшим.

Еду на репетицию с музыкантами...начинаем репетировать новые песни для нового шоу... премьера в 2018! #Лазарев #НовоеШоу #НовыеПесни #НовыйАльбом Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Июн 21 2017 в 7:23 PDT "Мне очень нравится эта стрижка(укладка) - солидно и серьезно"; "Клевая прическа. Ждём новое шоу с нетерпением!"; "Серёжа, ты похудел"; "Сережа, тебе так хорошо, не делай больше очень взрывную челку", - оставляют комментарии подписчики.