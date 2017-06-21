Участник телепроекта «Дом-2» Александр Задойнов отказывается платить алименты за свою младшую дочь. Свой отказ мужчина объясняет тем, что все его деньги уходят на благотворительность. Об этом сообщает портал LIFE

«Под моей опекой три детских дома и две больницы», — заявил Задойнов.

Долг мужчины превысил уже 70 тысяч рублей. Задойнов не платит алименты больше года. Его бывшая супруга Элина Камирен пытается через суд заставить мужчину выплатить деньги. Задойнов заявил, что его бывшая жена запрещает ему видеться с дочерью.

На настоящий момент у Задойнова нет официальной работы. Мужчину могут приговорить к исправительным работам.