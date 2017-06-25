Мария Максакова призналась, что почти не общается со старшими детьми

На днях Мария Максакова устроила пресс-конференцию для журналистов Украины. Она ответила на все животрепещущие вопросы и рассказала о том, как пытается устроить свою жизнь без супруга Дениса Вороненкова. Как выяснилось, в скором времени появится благотворительный фонд в честь погибшего мужа Максаковой, которым будет заниматься сама Мария.

В ходе интервью Марию Максакову спросили об ее отношении к бывшему супругу Владимиру Тюрину. Она назвала экс-возлюбленного «большой ошибкой своей жизни» и призналась, что практически не общается со старшими детьми.

«Но, в конце концов, если они поживут сейчас со своим биологическим отцом еще 12 лет — это проблема, чтобы меня осуждать? Вот и пусть поживут, если так сложилось. У них это взаимно. Им нравится. Если я не хочу общаться с их отцом, то, соответственно, дозирую общение с детьми. И что теперь делать?» — цитирует Максакову издание «Факты».