В Сети обратили внимание на 18-летнюю внучку Высоцкого

Паблик SUPER опубликовал на своей странице в Instagram снимки внучки поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого Арины. Фотографии девушки собрали почти две тысячи лайков и множество комментариев.

SUPER в подписи к фото отметил, что девушка «покоряет Instagram аппетитными формами». Однако некоторые пользователи решили, что она «абсолютно непримечательна». «Кроме хорошего размера груди ничего необычного не увидела», - написала одна из пользовательниц. Другая заявила, что «форм не увидела, и это самая обычная, неприметная фигура».

В то же время многие подписчики SUPER осудили негативные комментарии и пришли к выводу, что «люди стали злые».

По данным SUPER, 18-летняя Арина Сахарова почти не говорит о родстве с Высоцким из-за обиды за свою мать Анастасию Иваненко, дочь барда, «которую он так и не признал официально». Life отмечает, что девушка «отказывается и от интервью, даже за заманчивый гонорар, предлагаемый телеканалами».