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В Сети обратили внимание на 18-летнюю внучку Высоцкого
Паблик SUPER опубликовал на своей странице в Instagram снимки внучки поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого Арины. Фотографии девушки собрали почти две тысячи лайков и множество комментариев.
SUPER в подписи к фото отметил, что девушка «покоряет Instagram аппетитными формами». Однако некоторые пользователи решили, что она «абсолютно непримечательна». «Кроме хорошего размера груди ничего необычного не увидела», - написала одна из пользовательниц. Другая заявила, что «форм не увидела, и это самая обычная, неприметная фигура».
Внучка Владимира Высоцкого покоряет Instagram аппетитными формами 18-летняя Арина Сахарова почти не говорит о родстве с легендарным бардом из-за обиды за свою мать Анастасию Иваненко, дочь Высоцкого, которую он так и не признал официально.
Публикация от SUPER (@super.ru)
В то же время многие подписчики SUPER осудили негативные комментарии и пришли к выводу, что «люди стали злые».
По данным SUPER, 18-летняя Арина Сахарова почти не говорит о родстве с Высоцким из-за обиды за свою мать Анастасию Иваненко, дочь барда, «которую он так и не признал официально». Life отмечает, что девушка «отказывается и от интервью, даже за заманчивый гонорар, предлагаемый телеканалами».
Владимир Высоцкий был трижды официально женат. Вторая супруга Высоцкого Людмила Абрамова родила ему двоих сыновей. У него также есть внебрачная дочь Анастасия от актрисы Татьяны Иваненко.
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