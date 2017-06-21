В сети возненавидели «пробившего дно YouTube» Андрея Малахова

В сети возненавидели YouTube-блог популярного российского телеведущего Андрея Малахова malakhov007. Пользователей видеохостинга возмутили попытки Малахова завоевать молодежную аудиторию с помощью паразитирования на популярности других людей.

Причиной стали видеоролик «Горячее интервью Андрея Малахова с Алексеем Паниным » (27 тысяч дизлайков) и первый выпуск сериала «Шуры-Муры с Дианой Шурыгиной !» (27 тысяч дизлайков), посвященного изнасилованной 17-летней жительнице Ульяновска. «Боже, Малахов пробил дно YouTube! Топай на телевидение, твое место там», — отметил один из разгневанных пользователей.

«Каждый раз думаю, что ниже некуда, но Малахов убеждает в обратном» — заявил другой.

Недовольные творчеством ведущего зрители даже запустили несколько оскорбительных хештегов, среди которых оказался #ВалиСЮтуба, и призвали других юзеров массово слать жалобы на malakhov007 в администрацию YouTube. Недовольные творчеством ведущего зрители даже запустили несколько оскорбительных хештегов, среди которых оказался #ВалиСЮтуба, и призвали других юзеров массово слать жалобы на malakhov007 в администрацию YouTube.

К ним присоединились и популярные блогеры. Так, известный стенд-ап комик Юрий Хованский (3 миллиона подписчиков) назвал контент Малахова «странным и диким».

Ведущий обзавелся авторским каналом на YouTube 26 мая 2017 года. На момент написания заметки на него подписано более 24 тысяч человек.