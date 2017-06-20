Родные Илоны Новоселовой рассказали о возможных причинах ее гибели

13 июня поклонников мистического телепроекта потрясла новость о том, что одна из самых ярких участниц шоу Илона Новоселова выпала с балкона шестого этажа. Тело девушки было обнаружено рядом с домом на шоссе Энтузиастов. Сообщалось также, что за несколько часов до трагедии Илона поссорилась со своим возлюбленным, с которым встречалась несколько лет. Конфликт, по информации СМИ, мог стать причиной несчастного случая. В эфире ток-шоу "Пусть говорят", Андрей Малахов попытался разобраться в том, что же могло стать причиной гибели Илоны Новоселовой.

Первым гостем в студии стал коллега девушки Влад Кадони . Он рассказал, что Илона давно предвидела свою смерть, так как довольно часто работала с людьми, потерявшими своих близких.

Мама Илоны Новоселовой рассказала свою версию происходящего. В день смерти дочери женщина находилась с ней в одной квартире. На вопрос Андрея Малахова о том, мог ли возлюбленный заставить Илону совершить страшный поступок, женщина ответила, что молодой человек не был причастен к трагедии.

В следующем эпизоде Артем Бесов признался, что действительно поругался с избранницей, незадолго до того, как она выпала из окна. «С Илоной мы познакомились в Интернете. Я никогда не думал об отношениях, не мечтал о семье. Всегда старался в большей степени заниматься собой. Когда я переезжал в Москву, она предложила пожить у нее, через какое-то время у нас случилась любовь. В день трагедии мы поругались. Я предложил Илоне что-то решить, так как устал конфликтовать, я заранее собрал чемоданы. Я думаю, она выпала случайно, соскользнула с подоконника», — рассказал молодой человек.

Мнения гостей в студии на произошедшее с Илоной Новоселовой разделились: одни высказывали точку зрения, что случившееся с участницей «Битвы экстрасенсов» было расплатой за ее связь с потусторонним миром, другие — назвали гибель Илоны Новоселовой судьбой, на которую, увы, не может повлиять даже экстрасенс.