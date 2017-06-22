«Я такой не знаю»: сын Высоцкого о «внучке барда»

Сын советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого Никита заявил, что не знает и не хочет знать Арину Сахарову, которую называют внучкой барда. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

«Не имею к ней отношения. Я вообще ничего не знаю. И, честно говоря, и знать не хочу. Мало ли кто чего. Я такой не знаю. Думаю, что это, как вы говорите, фейк», - сказал Никита Высоцкий.

Ранее пользователи социальных сетей заметили аккаунт Арины Сахаровой. Предположительно, она может быть внучкой Владимира Высоцкого и актрисы театра на Таганке Татьяны Иваненко , которую называли тайной любовницей советского поэта. Известно, что актриса родила от него дочь. Однако Высоцкий ребенка не признал и ушел от любовницы.

Арине 18 лет. Свое родство с бардом она не отрицает, но и комментарии давать отказывается. Пользователи социальных сетей предполагают, что она может быть обижена на своего деда за то, что он так и не принял ее мать.