Муж певицы Жасмин приговорён к 7,5 годам тюрьмы

Муж певицы Жасмин Илан Шор приговорён к 7,5 годам тюремного заключения. Соответствующее решение принял суд Кишинёва. Бизнесмена обвинили в краже денежных средств трёх молдавских банков на сумма в 700 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Предприниматель занимал должность председателя совета директоров Banca de Economii и числился акционером кредитных организаций Banca Sociala и Unibank. Суд постановил, что в 2014 году из трёх банков нелегально был выведен 1 миллиард евро. Кроме того, в октябре 2015 года Илан Шор признался, что давал взятки на общую сумму около 250 миллионов долларов экс-председателю молдавского правительства Владу Филату. В 2016 году бывший премьер был приговорён к 9 годам тюремного заключения.