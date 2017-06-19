Оксана Федорова закрыла ресторан в Москве

Телеведущая Оксана Федорова лишилась своего бизнеса. В конце прошлого года она открыла ресторан в Москве, однако заведение не оказалось прибыльным.

В частности, в числе ошибок звезда назвала неудачный вход со двора, а также технические особенности помещения, которые не позволили разместить караоке.

Решение закрыть ресторан далось Оксане непросто, однако она не опускает руки и уже выбирает место для нового заведения.