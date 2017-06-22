Завещание Алексея Баталова стало неожиданностью для родных

Младший брат скончавшегося артиста Алексея Баталова рассказал о личной жизни актера. По словам Михаила Ардова, более известного как отец Михаил, Баталов скончался в санатории, где проходил реабилитацию после перелома шейки бедра.

Близкие народного артиста СССР до последнего верили, что он сможет вернуться домой, где его ждала младшая дочь Мария. Именно ей актер завещал все свое имущество. Исходя из последней воли артиста, ей достанется трехкомнатная квартира в знаменитом доме на набережной стоимостью от 80 млн рублей, и дача в ДСК «Мичуринец».

49-летняя женщина с диагнозом ДЦП не может жить без помощи других людей: ее необходимо умывать, одевать и кормить. В своем завещании знаменитый актер указал, что ухаживать за Марией должна старшая дочь актера от первого брака. Она получит квартиру и дачу Баталова лишь после смерти своей сестры.

Сейчас Надежде 62 года, и она нянчит собственных внуков. По словам артистки Натальи Дрожжиной, у женщин сложились хорошие отношения. Сестры часто встречались на праздниках и старшая приглашала младшую на свои дни рождения, которые она отмечала в доме литераторов.

«Она всегда приглашала Надю. Надя приходила с цветами, с подарками. Я видела, как ее Алексей Владимирович обнимал, целовал», — вспоминает актриса Наталья Дрожжина.

По ее словам, неожиданное завещание Баталова ни у кого не вызвало возмущения.

«Сейчас наследница Маша, потом будет Надежда. И никто не против этого», — пояснила Дрожжина в программе «Ты не поверишь».

Ранее СМИ писали, что у Баталова были сложные отношения со старшей дочерью Надеждой. И он даже прогонял ее из больницы, когда та приходила его навестить. Артиста не раз обвиняли в том, что он бросил свою первую семью. Но брат Баталова развеял эти слухи.

«Первая жена сама от него ушла. Мама ему моя сказала об этом, и он сидел и плакал», — рассказал Ардов.

Алексей Баталов скончался в возрасте 88 лет. Сегодня его похоронят на Преображенском кладбище.