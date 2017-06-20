Волочкова рассказала о романе с обокравшим ее водителем

Российская балерина и звезда Instagram Анастасия Волочкова заявила, что с обманувшим ее водителем Александром Скиртачом ее связывали не только деловые отношения.

"Ты любишь человека, а потом он предает тебя… Ты понимаешь, что ты же любил, верил, доверял и разделял все. Но это же мыльный пузырь", - отмечает экс-прима Большого театра. По слова Волочковой, к ней на работу Скиртач устроился в апреле 2016 года.

Артистка отметила, что в ее особняке Скиртач чувствовал себя как дома и часто фотографировался в богатых интерьерах, передает "Ридус"

"Он делал фото в моих комнатах, с моими вещами и хвастался своим друзьям. Я верила человеку, я ждала того момента, когда приеду домой, я уже и не в ресторанах время проводила. И вот мы с Сашей приедем, у костра сядем, я расскажу ему все свои горести…", - добавила Волочкова.

Однако водитель оказался не таким простым, каким казался - он просматривал записи с камер видеонаблюдения в доме артистки, а также менял пароли, чтобы Волочкова не получила доступ к этим материалам. Дочка балерины, 12-летняя Ариадна, неоднократно указывала матери о том, что нашла в Сети нехорошую информацию о ее избраннике, однако Волочкова ней не верила.

Напомним, ранее Волочкова обвинила своего 41-летнего водителя в том, что он постоянно воровал у нее деньги. По словам артистки, злоумышленник не довозил до ее друзей подарки, брал деньги на "похороны" живой матери, а также не привозил в банк те деньги, которые балерина получала за выступления. Волочкова также заявила, что он поил ее снотворным преператом.