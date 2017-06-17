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Газета.Ru

Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер

Названа причина смерти Кэрри Фишер
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Следователи установили причину смерти актрисы Кэрри Фишер, наиболее известной по роли принцессы Леи в кинофраншизе "Звездные Войны". Об этом сообщает Reuters.
По данным следствия округа Лос-Анджелес, причиной смерти актрисы стало апноэ (остановка дыхания) во сне, а также несколько других факторов, которые подробно не указываются.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что причиной смерти Фишер стала остановка сердца.
Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года.
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Кэрри Фишер
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