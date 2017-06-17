Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер

Следователи установили причину смерти актрисы Кэрри Фишер , наиболее известной по роли принцессы Леи в кинофраншизе "Звездные Войны". Об этом сообщает Reuters.

По данным следствия округа Лос-Анджелес, причиной смерти актрисы стало апноэ (остановка дыхания) во сне, а также несколько других факторов, которые подробно не указываются.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что причиной смерти Фишер стала остановка сердца.

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года.