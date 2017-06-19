Проблемы с алкоголем и депрессия: что случилось с Еленой Кориковой

Как утверждают СМИ, в последнее время 45-летнюю звезду «Бедной Насти» Елену Корикову трудно узнать.

После оглушительного успеха сериала «Бедная Настя» внимание к Кориковой и ее романтической жизни было колоссальным: ей приписывали бесконечные романы. Однако последний мужчина, покоривший ее сердце, расстался с Кориковой еще в 2013 году — это актер Сергей Астахов . Сейчас актриса, продолжающая играть в театре и давно не появляющаяся на киноэкране, одинока. Друзья утверждают: Елена в депрессии, которую пытается заглушить алкоголем.

С личной жизнью полный швах. Да и с работой негусто. После того как недавно по ее вине отменили спектакль - ну не в форме Лена была, скажем так, и в антрепризы, на которые, по сути, она и жила в последнее время, звать почти перестали. Депрессия теперь у Лены. А такие состояния у женщин сразу на лице отражаются. Поэтому она по вечеринкам больше не ходит,— рассказал в беседе с « Экспресс-газетой » пожелавший остаться анонимом знакомый Кориковой. Соседи Кориковой по прошлому месту жительства и новые соседи артистки как один рассказывают о непростом характере актрисы — говорят, что она не только пьет и шумит, но и может наброситься на оппонента с кулаками. Коллеги Корикову жалеют.

У Леночки непростая судьба, тут кто угодно может сорваться. Да и кто у нас не выпивает?! Я вот на днях тоже после спектакля бутылку шампанского один приговорил — и что? А с Леной просто поговорить серьезно нужно — объяснить, чтобы прекращала все эти глупости, — делится играющий вместе с Еленой Кориковой в спектакле «Потрясающая баба» Александр Пашутин

Наговаривают на актрису или у нее действительно проблемы, узнать у самой Кориковой очень трудно: подписи к ее фотографиям в соцсетях малоинформативны, к тому же она редко становится героиней откровенных интервью. Надеемся, кризис в жизни когда-то всенародно любимой артистки скоро закончится.