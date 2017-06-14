Александр Шепс оставил погибшей Илоне Новоселовой послание

13 июня погибла участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова . 30-летняя девушка выпала из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве, ее тело обнаружили на козырьке здания. На следующий день СМИ стала известна причина смерти одной из сильнейших ведьм проекта. Оказалось, Илона случайно выпала из окна.

Многие коллеги Новоселовой высказали свои слова соболезнования. Не остался в стороне и победитель 14 сезона шоу, близкий друг и по совместительству экс-возлюбленный Илоны Многие коллеги Новоселовой высказали свои слова соболезнования. Не остался в стороне и победитель 14 сезона шоу, близкий друг и по совместительству экс-возлюбленный Илоны Александр Шепс . Накануне в своем блоге экстрасенс опубликовал фото с погибшей подругой, адресовав ей послание, в котором отметил, что ему будет очень не хватать ее.

«Ты была одной из сильнейших из нас и нам будет Тебя очень не хватать. Я многому в своё время научился у достойнейшей, чёрной Ведьмы. Ты умела быть разной, но всегда оставалась настоящей... Илонка, мы всегда тебя будем любить, а забыть себя, ты нам вряд ли позволишь. Пусть Переход будет лёгким, а наша энергия поможет Тебе на новом этапе...», - написал Александр.