Отец Фриске обвинил внука в ее смерти

Отец певицы Жанны Фриске в эфире «Первого канала» заявил, что его внук Платон стал причиной ее смерти. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Такое заявление Владимир Фриске сделал, обращаясь к телеведущему Дмитрию Шепелеву , отцу Платона. «Какое он имеет право отбирать Платона у родственников? Это наша кровь там. Из-за Платошки мы потеряли дочь. Так он еще ребенка забрал», - сказал мужчина. Он подчеркнул, что Шепелев даже не доказал, что он – отец этого ребенка.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Последние два года своей жизни она боролась с раком. СМИ писали, что ее отказ от лечения во время беременности стал одной из причин ухудшения состояния певицы.

После смерти Фриске между Шепелевыми и ее родственниками начались конфликты. Они обвиняли друг друга в причастности к исчезновению денег со счета благотворительного общества «Русфонд», собиравшего средства на лечение певицы.

Представители фонда подали в суд на ее родственников и заявили, что тяжелобольной певице по договору было предоставлено 25 миллионов рублей. Ее семья должна была отчитываться о своих расходах перед организацией. Однако «Русфонд» получил отчет только по трем миллионам рублей.

В итоге Перовский суд Москвы обязал родителей Фриске вернуть «Русфонду» 21,6 миллиона рублей, которые не пошли на лечение певицы.

Кроме того, причиной многочисленных скандалов остается сын Фриске. Владимир Фриске заявлял, что не видел внука 1,5 года из-за нарушения Шепелевым решения суда, по которому бабушка с дедушкой могут видеться с внуком каждую третью субботу месяца в присутствии психолога на нейтральной территории.