18-летняя дочь Джонни Деппа снялась топлес

18-летняя начинающая модель Лили-Роуз сфотографировалась топлес во время принятия солнечных ванн. Очевидно, она желала получить ровный загар.

No tan lines please⚔️ Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) Июн 14 2017 в 8:16 PDT

«Никаких линий от загара, пожалуйста», — подписала снимок девушка.

Это не первая попытка Лили-Роуз эпатировать публику. Ранее она снялась с обнаженной грудью для итальянской версии журнала Vogue. Она появилась на обложке в одних бусах, едва прикрыв грудь руками.

Пользователи Сети высоко оценили работу модного фотографа Тома Мунро , назвав красоту девушки уникальной. Однако, нашлись и те, кто посчитал подобные фото детской порнографией, так как на момент съемки Лили было всего 17 лет.

Turned 18 and all I got was this tiny hat Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) Май 28 2017 в 5:03 PDT

Известно, что юная Депп является лицом модного дома Chanel , в прошлом году она представляла рекламную кампанию очков Pearl. Лили снималась для таких изданий, как Gala, Grazia, Vogue. Кроме того, девушка уже успела принять участие в проекте Self Evident Truths, пропагандирующего однополые браки. Она заявила, что не является на 100% гетеросексуальной.