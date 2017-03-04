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18-летняя дочь Джонни Деппа снялась топлес
Дочь американского актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком.
18-летняя начинающая модель Лили-Роуз сфотографировалась топлес во время принятия солнечных ванн. Очевидно, она желала получить ровный загар.
Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)
«Никаких линий от загара, пожалуйста», — подписала снимок девушка.
Это не первая попытка Лили-Роуз эпатировать публику. Ранее она снялась с обнаженной грудью для итальянской версии журнала Vogue. Она появилась на обложке в одних бусах, едва прикрыв грудь руками.
Пользователи Сети высоко оценили работу модного фотографа Тома Мунро, назвав красоту девушки уникальной. Однако, нашлись и те, кто посчитал подобные фото детской порнографией, так как на момент съемки Лили было всего 17 лет.
Turned 18 and all I got was this tiny hat
Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)
Известно, что юная Депп является лицом модного дома Chanel, в прошлом году она представляла рекламную кампанию очков Pearl. Лили снималась для таких изданий, как Gala, Grazia, Vogue. Кроме того, девушка уже успела принять участие в проекте Self Evident Truths, пропагандирующего однополые браки. Она заявила, что не является на 100% гетеросексуальной.
Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)
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