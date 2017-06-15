Анисина попросила Путина защитить ее и «венчанного мужа» от клеветы

Спортсменка Марина Анисина написала открытое письмо президенту Владимиру Путину , в котором попросила его защитить ее семью от клеветы и нападок прессы.

Текст письма опубликовал портал vistanews. Супруга Никитиы Джигурды вспомнила, что впервые встретилась с Путиным в 2001 году на приеме в Елисейском дворце у Жака Ширака . «Когда я посмотрела в Ваши глаза и ощутила энергию Вашего рукопожатия, я поняла, как России повезло. Наконец-то пришел Президент, сочетающий в себе волю, интеллект и тонкость мировосприятия», – отметила Анисина.

«Я взываю к Вам, потому что вокруг меня и отца моих детей не утихают беспрецедентные клевета и ложь, распространенные жадными до рейтинга СМИ и ТВ», – заявила она.

Анисина сообщила президенту, что СК и прокуратура отказались возбуждать дела на основе голословных обвинений в адрес Никиты Джигурды . Спортсменка напомнила все его почетные звания и добавила, что пресса продолжает распространять ложь и клевету в адрес ее «венчанного мужа», так как не желают признавать поражение.

Напомним: Джигурда возложил вину за свой скандальный развод на «гламурного адвоката» Жорина.

«Русская планета» сообщала, что Джигурда увидел политическую подоплеку в лишении его гражданства ДНР.