Андрей Кончаловский снова заговорил о трагедии с дочерью: «Жизнь — это боль...»

После страшной аварии, которая случилась 12 октября 2013 года на юге Франции и фактически отняла у Андрея Кончаловского Юлии Высоцкой их дочь Марию, прошло довольно много времени. С тех пор количество интервью, в которых безутешный отец затрагивает эту тему, можно сосчитать по пальцам. В недавном эссе для « Российской газеты » мужчина рассказал о своем восприятии жизни сейчас. Он сообщил, что несчастье сильно изменило его.

Накануне своего 80-летия режиссер решил посетить Сахалин — искать новые мысли, познавать людей. «От личной боли могу расплакаться. Где я беру силы при своей личной боли прилетать на Сахалин? Не знаю, не знаю...», — пишет он.

«Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной сегодня», — объясняет Андрей. Необходимость жить дальше, не смотря ни на что, вкупе с трудом философа Виктора Франкла «Сказать жизни "Да!"», помогли мужчине не опускать руки: «Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл».

Несмотря на материальный достаток, Кончаловский старается ограничивать себя. «Жизнь — это боль, да. У дерева же все болит. Но все-таки жизнь — это больше желание. Жизнь — это дефицит. Изобилие — это смерть. Когда я голодаю или держу диету, возникает совершенно иное отношение к еде и куску хлеба. Дефицит очень важен во всем. В свободе, и то дефицит нужен, даже необходим. Как только человек имеет всю свободу на свете, он становится животным. Как только вы видите потухший взгляд и отсутствие всяких желаний, то все, жизнь закончена. Надо пестовать свои желания, пока они у тебя есть, и все будет. И творчество, и все остальное. Голодание продлевает жизнь. Сытость ближе к смерти», — философствует мужчина.

В свои 79 режиссер старается двигаться только вперед: «Мне еще хочется иметь очень много желаний. Разных. Это все называется жажда жизни».

О состоянии здоровья дочери, которая после тяжелой травмы головы до сих пор находится в госпитале, звездная пара предпочитает не говорить. В начале 2016 года Юлия Высоцкая говорила, что девушка «очень-очень медленно» движется к выздоровлению.