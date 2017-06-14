Скандал! Анастасию Волочкову ограбил ее водитель

Скандально известная балерина призналась, что в ее жизни наступила черная полоса. Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой обмана собственного водителя. Более того, звезда сообщила, что ее жизнь — по вине того же мужчины — уже долгое время находится в опасности. Водитель балерины не только постоянно нарушал правила ПДД, но и присваивал ее деньги. Кроме этого, выяснилось, что шофер регулярно подсыпал Волочковой в чай неизвестные препараты, после которых она ощущала сильное недомогание.

Бывшая звезда Большого театра наняла 41-летнего Александра Скиртача из Ростова после того, как состоятельный поклонник подарил ей жемчужный «Майбах» стоимостью 15 миллионов рублей. Новый сотрудник с первого взгляда вызвал у Анастасии человеческую симпатию, они срочно оформили договор, и он стал ее негласным доверенным лицом.

Неладное Волочкова стала замечать довольно скоро. Сначала (перед Новым годом) Александр не довез до нужных адресов подарки, которые Анастасия готовила друзьям, а потом он выпросил у нее внушительную сумму — более 200 тысяч рублей. Якобы эти деньги нужны были на похороны его мамы, которая, как выяснилось, жива и здорова. Эту сумму, которая изначально предназначались на выплату зарплат коллективу Волочковой, никто больше не увидел.

Кроме того, звезда балета часто доверяла водителю получать гонорары за ее выступления и отвозить их в банк. Эти деньги Александр также присваивал себе. «Ко мне вчера приезжал водитель, с которым якобы, как говорил Саша, он служил в Чечне. И выясняется, что нигде Александр не служил! Этому человеку я доверяла получать деньги за мои выступления и отвозить их в банк. Выяснилось, что Саша забирал их себе. Он все время воровал у меня деньги, миллионы!»— рассказывает Анастасия, которая в ближайшее время намерена обратиться в полицию с заявлением о хищении средств.