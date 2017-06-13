Алексей Панин извинился за видео в чулках

Актер Алексей Панин принес публичные извинения тем, кто видел его ролик с публичной мастурбацией в женском белье.

По словам артиста, в тот день он и его девушка выпивали в шумной компании, и он был в неадекватном состоянии.

— Мы выпивали, и по приколу моя девушка захотела, чтобы я вышел на улицу в женском белье. Я абсолютно искренне готов извиниться перед людьми, кого это видео шокировало, кому оно принесло неудобства. Я это видео никуда не выкладывал, у меня больше вопросов к тем мерзавцам, которые это видео выложили. Они не думают, что это могут увидеть дети, — рассказал Алексей.