70-летний Малежик перестал ходить из-за инсульта

Вячеслава Малежика сразил инсульт. 70-летний исполнитель и музыкант признался, что "в один миг" разучился петь, играть на гитаре и ходить.

О том, что Вячеслава Малежика сразил недуг, стало известно журналистам после сообщения, которое появилось на официальном сайте музыканта и певца. "Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов наверное отняли много сил! И я прозевал опасные приступы ИНСУЛЬТА. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить. Прогноз врачей не лишен оптимизма. Будем жить. Молитесь за меня! Ваш Вячеслав", – написал Малежик накануне, 12 июня.

Из-за инсульта артисту пришлось отменить запланированные выступления воздоровительном комплексе "Дагомыс" в Сочи, а также в одном из ДК Краснодарского края.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на сообщение Малежика. "Болезнь – она как наглая тетка, стоит только немного расслабиться -и она уже с тобой в постели! ГОНИ ее прочь,Слава!!! Поднимайся!!! Ты нужен семье, людям, всем нам!!!", "Держись, дорогой друг! Еще далеко не все спето!", "Дорогой Слава! Скорее поправляйтесь. Здоровья Вам. Не падайте духом. Вы нам нужны. Мы Вас любим", – написали в гостевой книге на сайте Малежика.

Напомним, в феврале певец отметил круглую дату. Вячеславу Малежику исполнилось 70 лет. В честь юбилея артист закатил большой концерт в Кремле. "Для меня каждый выход на сцену – это как секс, – признался Малежик Dni.Ru . – Вроде бы все знакомо, но каждый раз получаешь удовольствие, как в первый, – такие же острые ощущения".

К своему возрасту певец относится с юмором. "Я ощущаю себя на 125. Причем в одну посуду, – пошутил артист. – Я многого в жизни не сделал – не стал президентом Зимбабве, не охотился на слонов, и меня не покусала акула. И не знаю, как жить дальше".