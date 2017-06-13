Источник сообщил об удовлетворительном состоянии Николая Расторгуева

Медики оценивают состояние солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева как удовлетворительное, он находится в Тульской областной клинической больнице. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

«Расторгуеву оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил источник.

При этом диагноз артиста не уточняется.

12 июня Расторгуев был экстренно госпитализирован перед концертом в Туле.