Дана Борисова отдаст дочь бывшему мужу

Телеведущая Дана Борисова и ее бывший гражданский супруг Максим Аксенов договорились о том, что их общая дочь Полина будет жить с папой.

Как заявил Максим, он еще зимой договорился с Даной о том, что Полина будет жить с ним. Кроме того, поскольку договориться удалось мирным путем, мужчина не будет подавать в суд на телеведущую и пытаться лишить ее родительских прав.

Напомним, Дана продолжает проходить курс реабилитации в одной из тайских клиник. В Россию она вернется только после Нового года.