Галкин рассказал о состоянии Пугачевой

«В данный момент у Аллы все хорошо. Она сейчас с детьми отдыхает в Юрмале, хорошо проводит время. А я оставил их там, чтобы заработать ведением премии», - сказал Галкин.

Ранее сообщалось, что в конце мая 68-летняя певица обратилась к специалистам. В Институте хирургии имени Вишневского рассказали, что в медицинском учреждении Пугачевой провели диагностику ишемической болезни сердца – коронарографию. Данное обследование показывает - стоит ли делать стентирование сосудов или нет.

30 мая Пугачеву выписали домой. После этого певица покинула Россию. Вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным она уехала в Латвию.

На днях Кристина Орбакайте заявила, что Примадонна перенесла сердечный приступ. По ее словам, к певице прилетел врач из Лондона.

Пугачевой делали стентирование уже дважды - в 2008 и 2010 годах.

Данная операция заключается в установке специального каркаса внутри сосуда для расширения артерии, чтобы вернуть кровоток в нормальное состояние.