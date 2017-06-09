Бывшего мужа Ирины Аллегровой спасают врачи

Бывший муж Ирины Аллегровой Игорь Капуста уже вторую неделю лежит в больнице, узнал Sobesednik.ru

За жизнь экс-супруга «императрицы» борются лучшие врачи Санкт-Петербурга. Рядом с ним его сестра Галина. На помощь Аллегровой в семье Капусты уже даже и не надеются.

«Он выжил чудом!»

– У Игоря серьезное заболевание легких! – сетует Галина. – Врачи прикладывают все усилия, чтобы помочь брату. Игорю поставили диагноз ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) в тяжелой стадии. Он находится в отличном центре, но у него очень сложная ситуация. Оказывается, у Игорька легкие раскрываются только наполовину. Конечно, на состоянии здоровья сказалась тюрьма. Не добавило радости и участие в шоу «Прямой эфир» – нервы брата оказались на пределе.

Кстати, сразу после съемок телешоу Капуста вместе с бывшей женой и дочерью едва не погиб. Телевизионщики выделили экс-супругам отдельную машину, на которой они поехали в город Касимов, что в Рязанской области. Однако туда они так и не доехали. По дороге попали в страшную аварию, которая едва не стоила им жизни.

– Они выжили буквально чудом! – вздыхает Галина. – Игорь сидел на переднем сиденье. Была глубокая ночь, поэтому он заснул. Его спасли подушки безопасности. А его бывшая жена вместе с дочкой сидели сзади. В момент удара она закрыла собой ребенка. Я уверена: это их Господь Бог уберег.

Вернувшись в Санкт-Петербург, мужчина почувствовал себя плохо. Поняв, что без медицинской помощи не справится, Капуста обратился к врачам. Те, осмотрев его, настояли на госпитализации. Когда он выйдет из больницы, пока никто не берется сказать. Галина уверяет, что брату потребуется длительное восстановление. Помимо проблем с легкими, у него обострились и другие хронические болячки.

– Хожу к брату через день: только вчера была, – вздыхает его сестра. – Он находится в тяжелом состоянии. Ему требуются очень дорогие лекарства: по пять тысяч, по десять. Тюрьма сильно подкосила его. Если бы я его не вытащила оттуда и в этом году, он бы там умер. Это точно.

На помощь «императрицы» в семье Капусты уже и не надеются. Сам Игорь относится к этому философски. Но сестра уверяет: счастливые восемь лет, которые Аллегрова прожила вместе с братом, забыть нельзя.

– Невозможно слушать, когда кто-то называет моего брата альфонсом! – говорит Галина. – В каждой семье кто-то из супругов чем-то жертвует. Игорь оставил свою профессию ради того, чтобы строить Аллегровой дом. Брат работал у Пугачевой и считался одним из лучших. Но потом в его судьбе появилась Ира, из-за которой он лишился профессии.

«Нас кинули с гонораром»

Впрочем, сестра уверена: без дамского внимания ее брат не останется. Галина уверила корреспондентов Sobesednik.ru, что сейчас брата больше беспокоит не личная жизнь, а работа. После выхода из больницы Капуста планирует вновь заняться бизнесом.

– У брата была собственная фирма, – продолжает Галя. – Пока он сидел в тюрьме, его сын ее развалил. Сейчас Игорь остался ни с чем. Брат сразу после выхода из больницы планирует вновь стать предпринимателем. Пока он не встанет на ноги, будет жить со мной и моим мужем. А потом уже станем разбираться дальше.

А вот на «Прямые эфиры» Галина больше ходить не планирует. По словам женщины, от участия в программе Бориса Корчевникова она осталась не в восторге.

– На программе нам даже не дали сказать слова, – сетует Галина. – Я понимаю, что это шоу, но так делать нельзя. Честно говоря, во второй раз даже не знала, что буду участвовать в «Прямом эфире». Мне сказали об этом только тогда, когда уже билеты были на руках. Перед тем как зайти в студию, редакторы закрыли меня в гримерке. Я даже не слышала, о чем там говорили. А после съемок нас вообще кинули. Пообещали заплатить гонорар. Честно говоря, мы только из-за него и согласились приехать в Москву. Когда брат вышел из тюрьмы, я сразу поняла, что потребуется длительное восстановление. Тогда и предположить не могла, что ему поставят такой серьезный диагноз. Гонорар, полученный на «Прямом эфире», мы планировали потратить на лечение Игоря. Но от первоначально обговоренной суммы нам дали ровно половину!