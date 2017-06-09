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Актера Панина могут лишить родительских прав из-за порновидео
Актера Алексея Панина могут лишить родительских прав из-за порновидео. В СК и МВД поступили соответствующие обращения, сообщает "Пятый канал".
Неравнодушный общественник оказался возмущен роликом, в котором актер разгуливает по улицам в женской одежде и занимается самоудовлетворением на улице. Активист направила в МВД и Следственный Комитет требование запретить знаменитому актеру общаться с собственным ребенком.
Ранее Панин возмутился теми, кто недоволен его образом жизни. Он заявил, что люди попросту неудовлетворенные и предложил гражданам массово отправится в секс-шоп снимать стресс и агрессию.
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