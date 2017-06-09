Актера Панина могут лишить родительских прав из-за порновидео

Неравнодушный общественник оказался возмущен роликом, в котором актер разгуливает по улицам в женской одежде и занимается самоудовлетворением на улице. Активист направила в МВД и Следственный Комитет требование запретить знаменитому актеру общаться с собственным ребенком.

Ранее Панин возмутился теми, кто недоволен его образом жизни. Он заявил, что люди попросту неудовлетворенные и предложил гражданам массово отправится в секс-шоп снимать стресс и агрессию.