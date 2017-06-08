Главные события у вас в почте
У Леры Кудрявцевой случился приступ
Фото: instagram.com/leratv
Во время церемонии вручения премии «Муз-ТВ» на ковровой дорожке будет дежурить бригада скорой помощи. Такое решение приняли организаторы мероприятия в связи с самочувствием ведущей церемонии Леры Кудрявцевой. Об этом сообщает портал LIFE.
8 июня у Леры Кудрявцевой произошло острое защемление седалищного нерва. Ведущая находится под наблюдением врачей. Кудрявцева страдает от периодических обострений заболевания около года, однако из-за плотного рабочего графика всё время откладывает лечение. Кудрявцева заметно хромает, на пресс-конференцию, посвященную предстоящему мероприятию, девушке помог дойти личный ассистент генерального директора телеканала «Муз – ТВ» Армана Давлетярова. Церемония вручения премии «Муз-ТВ» состоится 9 июня в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».
Оставить комментарий
Последние новости
-
Вести.Ру
-
Teleprogramma.pro
-
Дни.ру