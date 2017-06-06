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«Все идет ко дну»: Наталья Чистякова-Ионова пожаловалась на свою жизнь
На своей личной страничке Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, опубликовала пост, который заставил заволноваться поклонников артистки. Наталья поделилась эмоциями с подписчиками - судя по всему, настроение у Ионовой далеко не самое лучшее.
"Жизнь такая непредсказуемая! Просыпаешься и думаешь, как все могло так быстро измениться?! И всё-всё, что ты запланировал, идёт ко дну! В такие моменты как вы себя ведёте? Я вот смотрю на фото, где я с блаженным лицом, и пытаюсь вернуть себя в это состояние! А так хочется биться в истерике, взять пулемёт и выпустить очередь!" - неоднозначно прокомментировала певица свой снимок. Что именно произошло - ссора с мужем, неудачи в творческом плане или проблемы другого характера - Глюкоза не объяснила.
Однако поклонники все же попытались подбодрить артистку своими советами. "Главное - это любовь в семье и здоровье, а все остальное приложится"; "Всё к лучшему, и со временем на все эти изменения, которые сейчас разочаровали или вывели Вас из себя, будет совсем другой взгляд"; "Смотрю на фото, и прямо чувствуется тоска.. Вы невероятно красивая женщина! Все у Вас будет хорошо!" - поддерживали подписчики любимую артистку. То ли настроение девушки улучшилось, то ли она быстро взяла себя в руки, но уже через несколько часов Чистякова-Ионова отправилась на презентацию выставки Сергея Шнурова, откуда публиковала фото с супругой музыканта и самим автором экспозиции.
Вот именно этим пальчиком @shnurovs создал невероятное настроение сегодня всем нам на своей выставке и, как всегда, очень точно резюмировал "Жизнь ужасна, но удивительна" ))
Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)
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