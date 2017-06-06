«Все идет ко дну»: Наталья Чистякова-Ионова пожаловалась на свою жизнь

На своей личной страничке Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, опубликовала пост, который заставил заволноваться поклонников артистки. Наталья поделилась эмоциями с подписчиками - судя по всему, настроение у Ионовой далеко не самое лучшее.

"Жизнь такая непредсказуемая! Просыпаешься и думаешь, как все могло так быстро измениться?! И всё-всё, что ты запланировал, идёт ко дну! В такие моменты как вы себя ведёте? Я вот смотрю на фото, где я с блаженным лицом, и пытаюсь вернуть себя в это состояние! А так хочется биться в истерике, взять пулемёт и выпустить очередь!" - неоднозначно прокомментировала певица свой снимок. Что именно произошло - ссора с мужем, неудачи в творческом плане или проблемы другого характера - Глюкоза не объяснила.