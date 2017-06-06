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Наталья Водянова выходит замуж
Наталья Водянова
Фото: РИА Новости
Российская топ-модель Наталья Водянова и ее возлюбленный Антуан Арно готовятся к свадьбе.
Как стало известно, недавно пара побывала на малой родине Натальи — в Нижнем Новгороде. Там миллиардер впервые познакомился с родственникам модели.
— Мы с Антуаном и детьми заехали в квартиру, где я когда-то жила. Для меня это было очень тяжело, у меня даже закружилась голова. Была очень эмоциональная поездка, — рассказала Наталья.
Напомним, пара уже воспитывает двух общих детей — сыновей Максима и Романа. При этом Антуан как родных принял и детей Натальи от первого брака — сыновей Лукаса и Виктора и дочь Неву.
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