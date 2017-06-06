Актриса Миша Бартон выиграла дело о порномести против своего бывшего парня

Ирландско-американская актриса Миша Бартон выиграла дело против своего бывшего парня Джона Захариаса, который пытался продать порностудиям домашнее видео с ее участием. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает NME.

Бартон обратилась в Высший суд Лос-Анджелеса и добилась изъятия у Захариаса всех откровенных роликов и фотографий, на которых запечатлена.

Согласно постановлению суда, Захариас также не может приближаться к Бартон более, чем на 100 ярдов.

Разбирательство по делу о порномести началось в марте. Тогда сообщалось о попытке продать порнографические записи с участием актрисы ряду порностудий.

Бартон наиболее известна по роли Мариссы Купер в молодежном сериале «Одинокие сердца». Она также снялась в картинах «Ты и я», «Территория девственниц» и «Оргазм в Огайо».

Порноместь — юридический термин, обозначающий размещение в публичном доступе материалов открыто сексуального характера без согласия изображенного в них лица. Обычно такие материалы распространяют после расставания бывшие партнеры.