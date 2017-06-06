Кристина Орбакайте рассказала о сердечном приступе Аллы Пугачевой

«У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Решили, что Алекян Баграт Гегамович поставит маме еще один стент в НИИ имени Вишневского. Я узнала уже после, мама не хотела меня расстраивать и волновать в мой день рождения (я находилась в это время в Америке)», - заявила Орбакайте.

Ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Пугачевой сделали стентирование. Цель операции – установка каркаса в сосуд для расширения узкого участка артерии. Однако эту информацию опроверг глава НИИ имени Вишневского Амиран Ревишвили. Профессор заявил, что оперативного вмешательства удалось сбежать, была сделана только диагностика. В настоящий момент состояние Пугачевой оценивается как стабильное. Артистка находится на отдыхе в Юрмале со своим мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Артистка обратилась в больницу в мае.