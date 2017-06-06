Собчак публично обсудила свою вторую беременность

Ксения Собчак не оставила без внимания слухи о своем интересном положении. Телеведущая публично пошутила на эту тему, чем вызвала смех у зрителей.

Кстати, на мероприятии Ксения появилась в изящном облегающем платье, тем самым развеяв слухи о своем интересном положении, которые муссируются в СМИ на протяжении нескольких недель. Более того, Собчак решила высказаться на столь животрепещущую тему. "Уведите Нику, пока она не объявила о моей новой беременности", – цитирует Собчак Starhit . Тем самым Ксения припомнила, как в прошлом году именно ее подруга Ника Белоцерковская на том же самом мероприятии на весь зал объявила о том, что Собчак ждет ребенка.

Находящийся тут же на сцене Максим Виторган не замедлил с репликой. "Получается, она принуждает меня к действию?" – поинтересовался у жены актер. Зрители встретили публичное обсуждение столь интимных подробностей частной жизни знаменитостей смешками и аплодисментами.

Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг старательно скрывали все подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали.

Однако в конце декабря, видимо, в качестве новогоднего подарка для неравнодушной общественности, Максим Виторган сообщил, что они с Ксенией назвали сына Платоном.