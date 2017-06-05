Пугачеву прооперировали в Москве

Операцию провели медики из одного московского научно-исследовательского института.

Стентирование сосудов заключается в установке специального каркаса внутри сосуда для расширения артерии, чтобы вернуть кровоток в нормальное состояние.

Певица обратилась к специалистам в конце мая. В медицинском учреждении она прошла тщательное обследование. После медики пришли к выводу, что ей необходимо провести стентирование.

Операция прошла успешно. 30 мая Пугачеву выписали домой.

Певице делают стентирование уже не первый раз. Ранее в 2008 и 2010 годах Пугачева перенесла такую же операцию.