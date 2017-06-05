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Пугачеву прооперировали в Москве
Российская 68-летняя певица Алла Пугачева перенесла серьезную операцию по стентированию сосудов. Об этом сообщает life.ru.
Операцию провели медики из одного московского научно-исследовательского института.
Стентирование сосудов заключается в установке специального каркаса внутри сосуда для расширения артерии, чтобы вернуть кровоток в нормальное состояние.
Певица обратилась к специалистам в конце мая. В медицинском учреждении она прошла тщательное обследование. После медики пришли к выводу, что ей необходимо провести стентирование.
Операция прошла успешно. 30 мая Пугачеву выписали домой.
Певице делают стентирование уже не первый раз. Ранее в 2008 и 2010 годах Пугачева перенесла такую же операцию.
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