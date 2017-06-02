Ведущий «Первого канала» подаст в суд на обвинившую его в изнасиловании девушку

Ведущий выходящей на «Первом канале» передачи «Фазенда» Роман Будников заявил, что намерен подать в суд на массажистку, обвинившую его в изнасиловании. Об этом сообщает Life

СМИ писали, что заявление в полицию на 44-летнего Будникова в августе 2016 года написала массажистка по имени Анастасия. Девушка заявила, что ведущий заказал массаж на дому, и она оказала ему эту услугу. Затем, по утверждению девушки, Будников изнасиловал ее и бил по голове, пока она не потеряла сознание.

Массажистка обратилась в полицию с заявлением об избиении и изнасиловании. Однако полицейские заявили об отсутствии доказательств и отказались возбуждать уголовное дело. После этого девушка решила рассказать свою историю публично.

«В любое время я готов встретиться с девушкой в суде, дать показания и пройти проверку на детекторе лжи. Посоветовавшись с юристом, я решил, что все происходящее, обвинения в мой адрес слишком серьезные. Я намереваюсь обратиться в суд и в полицию с иском о защите чести и достоинства личности», - заявил Будников.