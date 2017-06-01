Актер Дмитрий Бушин , известный по ролям в сериалах "Универ" и "Интерны", арестован за хранение наркотиков, сообщает Life.

По данным издания, Мещанский суд Москвы санкционировал арест артиста в связи с расследованием уголовного дела по статье 228 УК РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Бушин был задержан в минувшие выходные в районе Рижского вокзала. При нем, как сообщалось, были найдены восемь граммов запрещенного вещества мефедрон.