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СМИ: актера "Интернов" и "Универа" арестовали за хранение наркотиков
Фото: личная страница Дмитрия Бушина в «ВКонтакте»
Актер Дмитрий Бушин, известный по ролям в сериалах "Универ" и "Интерны", арестован за хранение наркотиков, сообщает Life.
По данным издания, Мещанский суд Москвы санкционировал арест артиста в связи с расследованием уголовного дела по статье 228 УК РФ.
Ранее СМИ сообщали, что Бушин был задержан в минувшие выходные в районе Рижского вокзала. При нем, как сообщалось, были найдены восемь граммов запрещенного вещества мефедрон.
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