Дмитрию Маликову пришлось сдать тест на ВИЧ из-за опасений медиков



Героем нового видеоинтервью Юрия Дудя стал Дмитрий Маликов . В рамках беседы артист рассказал о том, много ли у него поклонниц на сегодняшний день, как он планирует праздновать свое 50-летие и о том, какие ситуации заставили его поволноваться в молодости. Отвечая на вопросы журналиста, звезда 90-х вспомнил "дикую" и "ужасную" историю.

«У меня была одна дикая история, ужасная. Она потрепала нервы мне и особенно моим родителям. Был то ли 1990-й, то ли 1992 год. Моим родителям позвонили из медицинского учреждения и сказали: «Знаете, а у вашего сына был контакт с девушкой, которая инфицирована СПИДом». Тогда как раз была первая эпидемия… И все это было подстроено так, что какое-то время мы не то, чтобы поверили, а начали переживать. Потом я сдал анализы, и они ничего не показали», – поделился воспоминаниями Дмитрий Маликов.



Кроме того, артист рассказал, что в его подъезде несколько раз делали ремонт из-за того, что преданные фанатки исписали признаниями все стены. Сейчас по словам Маликова, ему по-прежнему хватает внимания со стороны поклонниц. К счастью, современные девушки ведут себя более скромно и лишь просят сфотографироваться. «Для них очень важно со мной сфотографироваться, они мучают меня фотографиями… Но я человек глубоко женатый», – высказался певец в интервью.

