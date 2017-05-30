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Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей, лежавших на банковском счете
Следственный комитет России объединило в одно производство уголовные дела против руководителей банка «Клиентский». Среди потерпевших оказался руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков — он лишился 677 миллионов рублей.
СКР объединил расследование о хищении средств банка под видом выдачи кредитов и дело о хищении денег со счетов клиентов организации, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В розыск объявлены и. о. председателя правления банка Илья Волосевич, также у следователей появились вопросы к другому экс-предправления «Клиентского» Андрею Лопатову.
Последний повестки о вызове на допрос игнорирует и скрывается в США. При этом среди пострадавших клиентов банка немало VIP-персон.
В их числе руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков, который потерял 677 миллионов рублей.
Деньги из банка выводились путем выдачи фиктивных кредитов ничего не подозревавшим гражданам, к которым теперь подает иски Агентство по страхованию вкладов, отмечает издание. Общая сумма исков достигла нескольких сот миллионов рублей.
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