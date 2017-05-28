Ксения Собчак оскорбила подписчиков высказыванием о бедных туристах в Монако

Полгода назад у Ксении Собчак Максима Виторгана родился сын Платон. Устав от родительских забот, супруги устроили себе долгожданный отпуск, посетив Китай, Японию и Турцию. Но на этом звезды останавливаться не стали. Ксения отправилась в Южную Азию – в Бутан, а Максим улетел в Швейцарию. Сейчас супруги неустанно рассказывают подписчикам о своих впечатлениях и делятся яркими эмоциями.

Описывая красивую природу Бутана и рассуждая об эксклюзивном туризме, продвигаемом в экзотическом королевстве, Собчак высказала свое мнение по этому поводу, чем вызвала волну негативной критики в свой адрес.

«Попала в закрытую страну невероятной красоты. Завтра все буду смотреть и рассказывать. Но начало мне уже нравится-молодой король Бутана продвигает концепт "эксклюзивного туризма"-больше всего в мире моих любимых теперь отелей-Аманов именно в его стране , а также по закону турист должен потратить (и предьявить документ )не менее 250 $ в сутки на человека+ налог 70$ за день пребывания. Что отрезает сразу кэмпинги и кучи китайцев. В итоге-чисто,и пока очень-очень красиво. Надо такой закон подсказать принцу Альберту,а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько ,что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует». - поделилась Ксения.

Подписчики журналистки раскритиковали ее, обвинив в алчности и снобизме: «Интересно, как скоро вы удалите этот плевок в лицо народа?», «И этот человек говорит с экранов о том, что в России плохо живётся и Нужно бороться за права бедных. А по факту вот такой пост о ее реальном отношении к обычным людям.», «Да уж....после такого поста...Вы Ксения упали в моих глазах....Стыд Вам и Позор!!», «Какой позор Ксюша. Не дай бог вам в один прекрасны день лишиться всего... Хотя мозгов уже лишились».