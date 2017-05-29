Принц Гарри покупает дом для совместной жизни с Меган Маркл

Как стало известно информатору сайта radaronline.com, принц Гарри уже присмотрел для дом для совместной жизни со своей любимой — Меган Маркл. Он остановил свой выбор на просторном особняке в графстве Норфолк.

Понравившийся Гарри особняк находится в Дирэме, менее, чем в 100 милях от Лондона. Что же касается размеров дома, то он более, чем просторен — в нем 8 спален. Да и участок земли, на котором он расположен, тоже достаточно обширен — около 30 гектаров. Так что детворе, которую принц мечтает завести с Меган, будет где разгуляться. Как сообщается, принц остановил свой выбор на этом жилье в том числе и потому, что он расположен в тихой лесистой местности, и сюда можно будет приезжать с семьей на выходные, чтобы отдохнуть от Лондона и строго дворцового протокола.

На самом деле, у Гарри уже есть место, где он сможет жить с Меган на постоянной основе — королева Елизавета выделила ему один из коттеджей, расположенных на территории Кенсингтонского дворца. Но начать совместную жизнь с Маркл принц сможет, конечно, не раньше, чем когда он хотя бы сделает ей официальное предложение. Впрочем, по слухам, Гарри уже заручился благословением королевы, и помолвка запланирована на август этого года.

В этом году принц уже начал выводить Меган в свет, как свою официальную подругу. Они вместе посетили свадьбу лучшего друга принца — Тома Инскипа — на Ямайке. А чуть больше недели назад принц привел с собой Маркл на свадьбу сестры герцогини Кэмбриджской — Пиппы Миддлтон. Правда, на венчании Пиппы в церкви Меган не было. Принц съездил за Маркл в Лондон и они вдвоем веселились на банкете до полуночи…