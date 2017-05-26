Наталью Гвоздикову прооперировали в Москве

Гвоздикова обратилась за врачебной помощью после того, как повредила искусственный тазобедренный сустав. Актрисе провели операцию, сейчас она находится дома.

Наталья Гвоздикова - заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ, известна по фильмам "Большая перемена", "Печки-лавочки", "Калина красная", "Рождённая революцией", "Однажды будет любовь".