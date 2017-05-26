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Наталью Гвоздикову прооперировали в Москве
Фото: кадр из к/ф «Большая перемена»
Актриса Наталья Гвоздикова перенесла операцию на тазобедренном суставе, сообщает Life.
Гвоздикова обратилась за врачебной помощью после того, как повредила искусственный тазобедренный сустав. Актрисе провели операцию, сейчас она находится дома.
Наталья Гвоздикова - заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ, известна по фильмам "Большая перемена", "Печки-лавочки", "Калина красная", "Рождённая революцией", "Однажды будет любовь".
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