Ирина Шейк унизила Собчак

В Каннах кипит жизнь и звезды не прочь померяться своей крутостью. Ксения Собчак вряд ли кому уступит в споре, но когда речь заходит о внешности... Накануне на приеме Cinema Against AIDS Ксения сравнила себя с топ-моделью Ириной Шейк

Ксения опубликовала в Insta совместное фото с Ириной и написала: «#УнижениеКрасотой. Фото с супермоделью -обязательная номинация #Amfar. Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так,как я не выглядела даже в 18:(((. Обидно, конечно, но жизнь в принципе несправедлива:)))».

Подписчики Собчак сразу же принялись обсуждать достоинства девушек: «Ксения, ну зачем Вы так, Вы очень красивы!», «Обе страшные», «Ксения, ну не всем же быть Иринами Шейк, главное чувство юмора и самоирония) дай Бог каждой Ирине этих качеств!», «Женщина красива настолько, насколько она себя уверенно чувствует», «Через несколько лет Ксюша в бабу ягу окончательно превратится».