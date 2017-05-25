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Ирина Шейк унизила Собчак
В Каннах кипит жизнь и звезды не прочь померяться своей крутостью. Ксения Собчак вряд ли кому уступит в споре, но когда речь заходит о внешности... Накануне на приеме Cinema Against AIDS Ксения сравнила себя с топ-моделью Ириной Шейк.
#УнижениеКрасотой Фото с супермоделью -обязательная номинация #Amfar Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так,как я не выглядела даже в 18:((( Обидно,конечно,но жизнь в принципе несправедлива:))) Решила фривольно- Wearing @rasario dress and @yanaraskovalova jewelry
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Ксения опубликовала в Insta совместное фото с Ириной и написала: «#УнижениеКрасотой. Фото с супермоделью -обязательная номинация #Amfar. Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так,как я не выглядела даже в 18:(((. Обидно, конечно, но жизнь в принципе несправедлива:)))».
Подписчики Собчак сразу же принялись обсуждать достоинства девушек: «Ксения, ну зачем Вы так, Вы очень красивы!», «Обе страшные», «Ксения, ну не всем же быть Иринами Шейк, главное чувство юмора и самоирония) дай Бог каждой Ирине этих качеств!», «Женщина красива настолько, насколько она себя уверенно чувствует», «Через несколько лет Ксюша в бабу ягу окончательно превратится».
Ранее Собчак заявила, что вполне довольно своим внешним видом. «Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот:). Ведь сексуальная привлекательность - это про энергию, а не размер губ. И, кстати, если бы я была должна оценить женскую красоту, Тильда Суинтон или Джессика Честейн прекраснее, на мой вкус, бесконечной гряды "Анджелин Джоли" разного калибра, выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи, в бикини и с томным взглядом».
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