54-летний Александр Домогаров разочаровался в жизни

В следующем году Александру Домогарову исполнится 55 лет, но похоже, с каждым годом в жизни актера становится все меньше радостных моментов. На своей странице в соцсети Facebook он оставил неоднозначное сообщение, где дал поклонникам понять, что не намерен жить на "затворках".

"Думаю, что через год – тоже "юбилей" 55. Чем "удивлять"?!?! Сегодня ничего не хочется.... Основная жизнь прошла, а жить на "затворках", мне не хочется, да и делать я этого не буду.... Все в этой жизни проходит, и придут те, кто останутся в лучшем случае тебе поклониться на холмик..., может быть даже с жидким букетом.... Мы все это увидим....!!!!!!!!", - заключил актер. Пользователи соцсети принялись поддерживать кумира и желать ему бодрости духа.

"Александр Юрьевич! Вам всегда есть чем удивить своего зрителя! И будете продолжать удивлять еще много много лет!", "Что за настроение? Оно скоро пройдет! И снова Вы будете нас удивлять! И ролями и личной жизнью......", - написали оптимистично настроенные поклонники Домогарова.

Нужно сказать, пессимистические настроения посещают и сына актера Александра от брака с Ириной Гуненковой. В недавнем интервью журналистам молодой человек жаловался на безденежье и отсутствие работы, а также признавался, что ему приходится ютиться в маленькой квартире вместе с мамой.