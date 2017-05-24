Мария Максакова рассказала о предательстве матери

— В первые дни после гибели Дениса я вообще была одним натянутым нервом. Конечно, возможно при других обстоятельствах ничего их того, что она говорит не стало бы поводом для конфликта. Ведь что бы она ни говорила, она меня родила и это важнее. Но в тот момент, я это восприняла, как удар в спину, — рассказала Мария.

Также певица призналась, что считает странной дружбу своей матери с актером Станиславом Садальским , который дает ей советы через Интернет и диктует ей, как она должна жить. Он же является «рупором» Людмилы Максаковой, придающий огласке слова матери оперной дивы.