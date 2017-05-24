Максакова рассказала о предательстве матери

«В первые дни после гибели Дениса я вообще была одним натянутым нервом. При других обстоятельствах ничего из того, что она говорит не стало бы поводом для конфликта. Ведь что бы она ни говорила, она меня родила и это важнее. Но в тот момент, я это восприняла как удар в спину», - рассказала Максакова.

После убийства Вороненкова Людмила Максакова резко прокомментировала его гибель. «Ну и слава тебе господи, а что с ним еще делать?» - заявила она.

Мария Максакова отметила, что если бы эти слова были выдумкой или клеветой, то ее мама могла бы подать в суд на издание, которое напечатало данное заявление.

«Если это так, почему она не подает в суд на издание, которое эти слова напечатало первым? Я готова поверить, что журналисты все придумали и оговорили мою маму. Тогда зачем человека обвинять напрасно? Давайте со страниц вашей газеты попросим предоставить запись разговора с моей мамой, если таковая есть. Если этой записи нет, тогда издание, напечатавшее якобы ее слова, должно написать опровержение», - добавила Максакова.

Вороненков погиб 23 марта в центре Киева. Его застрелили у отеля «Премьер-палац», который находится на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы.