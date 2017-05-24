Мария Максакова призвала Садальского не вмешиваться в ее отношения с матерью

В одном из недавних эфиров ток-шоу "Пусть говорят" между Садальским и Максаковой разгорелся очередной конфликт. Закончилось все тем, что оперная дива процитировала Льва Толстого и заявила, что ждет извинений от матери. По всей видимости, родственникам пока так и не удалось наладить отношения. Более того, Мария попросила Стаса прекратить вмешиваться в ее семейные дела.

«В его природе есть что-то, как сказать, какая-то ненормальность. Он ее очень хорошо умудряется конвертировать в такую специфическую известность почти маргинального толка. Он же известен тем, что ведет блог. Как магнит, он собирает вокруг себя странную аудиторию… Я имею в виду, что он нарабатывает свою популярность за счет подписчиков, а потом появляется на эфирах. Это как две стороны одной монеты. Он живет в постоянном скандале. Может быть, ему нравится то, что он делает, но со мной он крайне некорректен. Он почему-то выбрал меня мишенью для своей довольно неприглядной деятельности», – поделилась знаменитость и добавила во время съемки программы Андрея Малахова она не видела гостей в студии, а лишь слышала их. От волнения артистка неверно процитировала слова Льва Толстого.

«У меня было только ухо, я не видела студию. Если бы я заранее знала, что он (Стас Садальский, - прим.ред.) там будет… Я аж дара речи лишилась и даже Толстого процитировала с ошибкой. Он пришел меня поучать, что я должна делать – звонить или не звонить. Это наша частная жизнь», – заявила певица в интервью ток-шоу "Циники", запись которого была опубликована на YouTube.