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Садальский поведал об умирающей Максаковой

Садальский поведал об умирающей Максаковой
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Актер Станислав Садальский посвятил стихотворение актрисе Людмиле Максаковой, которая находится в напряженных отношениях со своей дочерью, экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой после отъезда последней на Украину. Стихотворение Садальский опубликовал на своей странице в Instagram.
Произведение актера начинается с такой строфы:
Сердце материнское
День и ночь грустит,
Что же моя доченька
Не едет, не звонит?

✔️Сердце материнское День и ночь грустит, Что же моя доченька Не едет, не звонит? Проглядела глазоньки, Сидя у окна. Как же так, осталась я На старости одна? Сердце материнское Извела кручина, Что не так я делала? В чём же здесь причина? Всю любовь я доченьке Отдала своей, Где она родимая, Свет моих очей? Только дочка в городе Живёт-поживает, И о грусти матери Не подозревает. Хорошо устроилась, И про мать забыла, А сегодня вечером Сердце прихватило. Так скрутило бедную, Нечем ей дышать. Нужно в гости съездить Мне, маму повидать. Но когда приехала, То только поняла, Не дождавшись дочери, Мама умерла. Сердце материнское, Не выдержав разлуки, Нету рядом дочери И не едут внуки. От тоски и боли Оно остановилось... Не бросайте матерей, Чтобы не случилось! #мама #дочь #доча #неблагодарность #москва #россия

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal)

Далее Садальский отмечает, что «дочка <…>хорошо устроилась, и про мать забыла», а у матери «сердце прихватило». И, когда героиня стихотворения все же вернулась домой, она увидела, что, «не дождавшись дочери, мама умерла».
В октябре 2016 года Максакова и ее муж, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.
Двадцать третьего марта Вороненкова застрелили возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, и посоветовали Максаковой обратиться в посольство РФ, потому что ей грозит «смертельная опасность».
Мать Марии Максаковой после убийства Вороненкова сказала, что, «в конце концов, человека, который так подличал, убили». Ее дочь в ответ заявила, что давно не разговаривает с матерью, а теперь «вообще не будет».
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