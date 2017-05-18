Садальский поведал об умирающей Максаковой

Актер Станислав Садальский посвятил стихотворение актрисе Людмиле Максаковой, которая находится в напряженных отношениях со своей дочерью, экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой после отъезда последней на Украину. Стихотворение Садальский опубликовал на своей странице в Instagram

Произведение актера начинается с такой строфы:

Сердце материнское

День и ночь грустит,

Что же моя доченька

Не едет, не звонит?

Далее Садальский отмечает, что «дочка <…>хорошо устроилась, и про мать забыла», а у матери «сердце прихватило». И, когда героиня стихотворения все же вернулась домой, она увидела, что, «не дождавшись дочери, мама умерла».

В октябре 2016 года Максакова и ее муж, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Двадцать третьего марта Вороненкова застрелили возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, и посоветовали Максаковой обратиться в посольство РФ, потому что ей грозит «смертельная опасность».

Мать Марии Максаковой после убийства Вороненкова сказала, что, «в конце концов, человека, который так подличал, убили». Ее дочь в ответ заявила, что давно не разговаривает с матерью, а теперь «вообще не будет».