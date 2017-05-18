Садальский поведал об умирающей Максаковой
✔️Сердце материнское День и ночь грустит, Что же моя доченька Не едет, не звонит? Проглядела глазоньки, Сидя у окна. Как же так, осталась я На старости одна? Сердце материнское Извела кручина, Что не так я делала? В чём же здесь причина? Всю любовь я доченьке Отдала своей, Где она родимая, Свет моих очей? Только дочка в городе Живёт-поживает, И о грусти матери Не подозревает. Хорошо устроилась, И про мать забыла, А сегодня вечером Сердце прихватило. Так скрутило бедную, Нечем ей дышать. Нужно в гости съездить Мне, маму повидать. Но когда приехала, То только поняла, Не дождавшись дочери, Мама умерла. Сердце материнское, Не выдержав разлуки, Нету рядом дочери И не едут внуки. От тоски и боли Оно остановилось... Не бросайте матерей, Чтобы не случилось! #мама #дочь #доча #неблагодарность #москва #россия
Публикация от Станислав Садальский (@stassadal)