Якубович признался в аварии с летальным исходом

Таких признаний бессменный ведущий программы "Поле чудес" еще не делал. Леонид Якубович в программе "Новые русские сенсации" ( НТВ ) признался:

- Я ехал на маленьком автомобильчике: "хендайчик" у нас был. Со светофора тронулся поток машин: и из рядом идущей машины (японской здоровой такой) выскочил пьяный мне под колеса, причем он как-то согнувшись бежал. "Хендайчик" маленький, но он так согнувшись почти падал, очень пьяный человек: он ударился виском о зеркальце, так низко - он уже падал почти. Я остановился, естественно, добежали люди из рядом стоящего дома. Это была единственная авария в моей жизни.

К несчастью, авария случилась с летальным исходом. Смерть человека наступила до приезда врачей. Следствие длилось почти год, суд оправдал Якубовича, но телеведущий не может простить себе случайную смерть человека.

- Чувство вины есть всегда, даже если ты вообще не виноват... Потому что все равно где-то отвлекся, значит, где-то не посмотрел, где-то на секунду скосил глазом, где-то не среагировал».

Народный артист признался в проекте "Откровенный Якубович" этот тяжкий "крест" ему нести до конца жизни. К тому же, новый загородный дом, который в момент аварии еще строился, находится недалеко от того места, где погиб человек.